Standard straft eigen harde kern

De clubleiding van Standard is niet opgezet met de buitensporigheden tijdens de Europese match in Guimaraes (1-1) van vorige donderdag. Door het gebruik van rookbommen en pyrotechnisch materiaal moest de aftrap uitgesteld worden. Ook werden er 36 zitjes vernield. De club wacht daarmee de mogelijk zware sancties van de UEFA niet af. Er dreigt een boete tot 50.000 euro en aangezien de Luikenaars nog een voorwaardelijke straf uit het verleden hebben staan, is de kans reëel dat er in het volgende Europese uitduel geen Luikse fans aanwezig mogen zijn. De club veroordeelt eveneens de incidenten in Porto van vorige week, toen supporters slaags raakten met Wolverhampton-fans. Eerder deed de Famille de Rouches, het overkoepelende supportersorgaan, hetzelfde via een communiqué.(bfa)