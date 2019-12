Nederlands algoritme moet slaaponderzoek voor apneu overbodig maken

Een slim pleistertje dat achterhaalt of je slaapapneu hebt: volgens de Nederlandse onderzoekers van de Eindhovense University of Technology en het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe kan het binnenkort. Ze baseerden zich op de slaapgegevens van dik 250 patiënten, om een specifiek algoritme te bouwen dat variaties in ons hartritme kan vaststellen. Het ‘weet’ op die manier wanneer de patiënt slaapt of wakker is, en wanneer hij kort stopt met ademen – apneu. Dat zou betekenen dat de zogenaamde polysomnografie, het gebruikelijke slaaponderzoek met alle draadjes, overbodig wordt. “Zo’n algoritme is op zich niet nieuw, maar het moet nog verder verfijnd worden”, zegt slaapexpert Johan Verbraecken (UZA). “Hoe meer dat gebeurt, hoe beter inzetbaar de software wordt. Voor een grootschalige screening om al een ruwe schifting te doen, bijvoorbeeld.” Vandaag is 0,75 procent van de Vlamingen in behandeling voor slaapapneu.(sobu)