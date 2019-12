“Maar liefst vijf Rode Duivels in de kern: wees gerust, er is genoeg kwaliteit bij Anderlecht”

Zondag in Oostende stonden vijf Rode Duivels op het veld bij Anderlecht: Hendrik Van Crombrugge, Vincent Kompany, Elias Cobbaut, Yari Verschaeren en Nacer Chadli. Geen enkele club in de Jupiler Pro League - ook Club Brugge niet - heeft vijf spelers die in aanmerking komen voor de Rode Duivels. En dat is niet alleen zo omdat de meeste teams volgestouwd zijn met buitenlanders. Ook buitenlandse topspelers van Club Brugge, AA Gent en Standard zullen niet zomaar hun weg naar de keurtroepen van Roberto Martinez vinden. Mata en Deli van Club Brugge, David van AA Gent, Berge en Maehle hebben het intrinsieke niveau. Die zou de bondscoach er mogelijk nog wel bijhalen. Maar voor de rest?

Wat we maar willen zeggen: klagen over de kwaliteit van de Anderlecht-spelers om de elfde plaats in de rangschikking en de slechts vijf zeges in zeventien wedstrijden te verklaren, is larie. Anderlecht ...