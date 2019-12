Man rijdt in op groep schoolkinderen in Essex: één dode en zes gewonden

In het Engelse graafschap Essex is een man maandagnamiddag met zijn auto ingereden op een groep schoolkinderen. Daarbij kwam een 12-jarige jongen om het leven. Vijf andere tieners en een vrouw raakten gewond.

De aanrijding vond plaats in de buurt van Debden Park High School in Loughton. De politie behandelt het incident als moord en poging tot moord. “We gaan ervan uit dat de aanrijding opzettelijk werd veroorzaakt en daarom hebben we een moordonderzoek geopend”, verklaarde een politiewoordvoerder aan het persagentschap AP.

De bestuurder van het voertuig sloeg na de feiten op de vlucht. De politie van Essex riep de hulp in van het publiek om de dader op te sporen. De verdachte, een 51-jarige man, werd intussen opgepakt.

De politie verklaart dat er geen bredere bedreiging is voor het volk op dit moment, maar blijft wel vragen dat iedereen met informatie zich bekendmaakt en helpt met het onderzoek.

