Dentergem -

Kim Waty is ten einde raad. De slechtziende vrouw uit Dentergem is sinds zaterdagavond haar blindengeleidehond Angel kwijt. “Ik sluit diefstal zeker niet uit, want ik kan amper geloven dat ik het poortje niet goed zou hebben gesloten”, zegt ze. “Ik vind het hoogst verontrustend.”