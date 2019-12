Voetganger levensgevaarlijk gewond na aanrijding op zebrapad

Hamme / Moerzeke - In het Oost-Vlaamse Hamme-Zogge is een voetganger maandagavond levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij op het zebrapad werd opgeschept door een personenwagen. Het ongeval gebeurde op de Zogsebaan ter hoogte van het kruispunt met Zogge.

De bestuurder van een Ford die richting Waasmunster reed, had de overstekende voetganger niet opgemerkt en reed de man aan. Bij de hevige klap kwam het slachtoffer eerst hard met het hoofd op de voorruit van de wagen terecht. Vervolgens smakte de man tegen de grond. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten hem met levensgevaarlijke verwondingen naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas over.

Op het moment van het ongeval regende het en was het al donker. De combinatie van die factoren speelden waarschijnlijk een rol in het ongeval. Van overdreven snelheid zou geen sprake zijn. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken.