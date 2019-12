CLUBNIEUWS. Mbokani wijst (rijke) Oezbeekse kampioen af, Standard straft eigen harde kern

Dieumerci Mbokani is ook op zijn 34ste nog gegeerd. Anderlecht-manager Michel Verschueren bekende al dat hij spijt heeft dat hij de Antwerp-spits deze zomer toch niet binnenhaalde en de spits kon nu ook veel geld gaan verdienen in Oezbekistan, maar ook dat gaat niet door. Standard straft dan weer zijn eigen harde kern, Genk mist tegen Antwerp zijn breekijzer Paul Onuachu en bij Zult Waregem heerst er nog onduidelijkheid over hoe lang Baudry en Deschacht out zijn. Uw clubnieuws van de dag.

ANTWERP. Mbokani wijst (rijke) Oezbeekse kampioen af

Dieumerci Mbokani is ook op zijn 34ste nog gegeerd. Niet meer door de top van Europa, wel in de verre landen. Zo hengelde Pakhtakor Tashkent FK, dat zich net onder trainer Shota Arveladze (ex-Ajax) voor de twaalfde keer tot landskampioen van Oezbekistan kroonde, naar de topschutter van Antwerp. Hij zou er nog wat meer kunnen verdienen dan op de Bosuil. Het is dan ook de nieuwste club van miljardair Alisher Usmanov, die aandelen had bij Arsenal en twee jaar geleden Anderlecht probeerde te kopen. Maar geld is het enige argument om op zo’n voorstel in te gaan, want van de Oezbeekse ‘Super League’ of zelfs de Aziatische Champions League ligt een speler als Mbokani natuurlijk niet wakker. Hij vond het voorstel echter niet interessant genoeg en het bestuur liet ook verstaan dat hij niet te koop is.(dvd)

STANDARD. Rouches straffen eigen harde kern

Standard heeft beslist om zijn twee harde kernen, de Ultra’s en PHK, in de twee komende uitmatchen (Moeskroen en Waasland-Beveren) niet toe te laten.

De clubleiding van Standard is niet opgezet met de buitensporigheden tijdens de Europese match in Guimaraes (1-1) van vorige donderdag. Door het gebruik van rookbommen en pyrotechnisch materiaal moest de aftrap uitgesteld worden. Ook werden er 36 zitjes vernield. De club wacht daarmee de mogelijk zware sancties van de UEFA niet af. Er dreigt een boete tot 50.000 euro en aangezien de Luikenaars nog een voorwaardelijke straf uit het verleden hebben staan, is de kans reëel dat er in het volgende Europese uitduel geen Luikse fans aanwezig mogen zijn. De club veroordeelt eveneens de incidenten in Porto van vorige week, toen supporters slaags raakten met Wolverhampton-fans. Eerder deed de Famille de Rouches, het overkoepelende supportersorgaan, hetzelfde via een communiqué.(bfa)

GENK. Onuachu out voor Antwerp

Breekijzer Paul Onuachu, die zich in de slotfase van de derby tegen STVV blesseerde aan de schouder, is out. “Maar ik ben opgelucht dat de blessure al bij al enorm meevalt”, zei coach Wolf. “Zaterdag zag het er niet zo goed uit, we vreesden een nieuwe zware blessure. Maar het onderzoek heeft ons gerust gesteld. Onuachu heeft nog veel pijn en mist daardoor de bekermatch. Maar er is niks gescheurd of gebroken, mogelijk kunnen we zaterdag op Cercle Brugge al opnieuw een beroep op hem doen.”(mg)

ZULTE WAREGEM. Onduidelijk hoe lang Baudry en Deschacht out zijn

Marvin Baudry en Olivier Deschacht weten nog niet wanneer ze opnieuw aan spelen zullen toekomen. Baudry kampt met een hersenschudding. Het is afwachten hoe zwaar die is. De Congolees bleef zaterdagnacht ter observatie in het ziekenhuis en de komende dagen moet hij het rustig aan doen. De medische staf volgt zijn toestand dagelijks op. Olivier Deschacht (schouderluxatie) ondergaat een dezer dagen een scan om te kijken of er ook nog andere structuren geraakt zijn.(jcs)

CERCLE BRUGGE. Omeonga met de beloften

Gisteren kreeg de groep vrij. Vandaag wordt er twee keer getraind. De beloften speelden gisteren op Waasland-Beveren. Stephane Omeonga (foto) werd opgeroepen voor deze wedstrijd. De middenvelder kwam nog geen enkele keer in actie met de A-kern. Voor het oefenkamp in Malta wordt nog een tegenstander gezocht. Morgen is er een training in de voormiddag en nadien worden de spelers op een sinterklaasfeestje van de jeugd verwacht.(kv)

WAASLAND-BEVEREN. Jackers bij specialist

Nordin Jackers ging langs bij de specialist om zijn knie verder te laten onderzoeken. Vandaag moet duidelijk worden hoe lang hij buiten strijd zal zijn. De blessure van Aboubakary Koita (voet) wordt vandaag geëvalueerd. (whb)