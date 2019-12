Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) gaat niet met trein naar klimaatconferentie: “Ik ga planepoolen”

Vlaams minister voor Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) zal volgende week maandag afreizen naar de klimaatconferentie in Madrid. In tegenstelling tot haar Waalse collega’s die de trein nemen, zal ze aan ‘planepoolen’ doen. “Dat houdt in dat we met zo veel mogelijk mensen in een lijnvliegtuig zitten zodat het niet moet vertrekken met lege plaatsen”, zegt de minister in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’.

Ik wil met niemand problemen. Ik ga met anderen ‘planepoolen’ naar Madrid. Dat is met zo veel mogelijk mensen in een vliegtuig zitten om te vermijden dat het vertrekt met lege plaatsen. #cop25 — Zuhal Demir (@Zu_Demir) December 3, 2019

”Het vliegtuig richting Madrid zal waarschijnlijk helemaal vol zitten. Op die manier houden we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.” Op sociaalnetwerksite Twitter gaf Demir aan dat ze de CO2-uitstoot zal compenseren. De minister zal vergezeld worden door haar woordvoerder en twee experten inzake klimaat en energie.

Het concept ‘planepoolen’ is alvast niet nieuw. Guy Verhofstadt (Open VLD) deed het haar in 2007 al eens voor. Hij werd toen samen met collega Jean-Claude Juncker opgepikt in Brussel door het regeringsvliegtuig van de toenmalige Nederlandse premier Jan Peter Balkenende. Het regeringsvliegtuig zette koers naar Lissabon om het Europese vernieuwingsverdrag te ondertekenen. Het trio keerde dezelfde dag nog terug om een Europese top in Brussel bij te wonen.

Onder meer fiscaal expert Michel Maus heeft zich op Twitter al kritisch uitgelaten over de uitspraken van Demir.