“Met authenticiteit kom je in de haven al een heel eind”

Dirk Declerck, CEO van Haven Oostende: “Vandaag is er nauwelijks meer dan één beschikbare ingenieur per vacature.” Foto: Jobat.be

Oostende - “De haven verder uitbouwen als motor voor werkgelegenheid, dat is mijn missie.” Aan het woord is Dirk Declerck, CEO van Haven Oostende én ingenieur. Het recept dat hij daarbij hanteert, is eenvoudig. “Altijd weer de juiste man op de juiste plaats.”

In 1990 behaalde Oostendenaar Dirk Declerck (51) in zijn thuisstad het diploma industrieel ingenieur scheikunde. “Van de 21 ingenieurs die toen in mijn studierichting afstudeerden, was er niet één die werk vond in Oostende”, blikt hij terug. “Maar de tijden zijn veranderd. Voor elke ingenieursvacature waren er toen tachtig sollicitanten. Vandaag is de slinger helemaal doorgeslagen, met nauwelijks meer dan één beschikbare ingenieur per vacature.”

Dirk Declerck week noodgedwongen - “maar met veel goesting” - uit naar Antwerpen, waar hij aan de slag ging als inspecteur van gastankschepen. “Dat was een heel technische functie, waar ik me vol overgave in verdiepte. Ik was destijds de jongste erkende gasdeskundige van het land.” Even goed leerde hij er omgaan met klanten en onderhandelen over prijzen. Maar bovenal: hij kreeg de ruimte om initiatief te nemen. “Ik leerde veel bij, onder meer via extra opleidingen rond veiligheid en kwaliteit. Het is altijd mijn drijfveer gebleven: goed zijn in wat je doet.”

Stille werkers versus goede uitleg

Als CEO brengt hij die ingesteldheid vandaag op zijn medewerkers over. “De CEO van een bedrijf moet vooruit kijken, anticiperen op de veranderingen in de markt.” Maar dat geldt even goed voor iedere medewerker: blijven bijleren en ervaring opbouwen is essentieel. “Als manager moet je daarbij het verschil zien tussen wie echt een high-potential is en wie zich zo voordoet (lacht). De stille, noeste werker is voor de onderneming vaak meer waard dan de medewerker die bij het management vooral zijn eigen pr verzorgt.

Als bedrijfsleider moet je weten welke medewerkers het verschil maken. En je moet hen daarvoor correct belonen. Maar uiteraard moet je met je team vooral aan een gemeenschappelijk doel werken. En ook al treedt de CEO daarbij op als katalysator, de eer gaat altijd naar het team. Een CEO blijft bij voorkeur bescheiden.” De soft skills die daarbij nodig zijn, behoorden in de jaren tachtig niet bepaald tot het curriculum van de ingenieursstudent. “Klopt”, lacht Dirk Declerck. “Maar met authenticiteit kom je al een heel eind. Ik ben oprecht geïnteresseerd in mensen.”

