Dak vernield door uitslaande brand

Gent - In de Liefbilkstraat in Wondelgem is dinsdagochtend rond 7.45 uur een brand uitgebroken. De brand was zeer hevig, het dak van de woning werd verwoest. Er vielen geen gewonden.

“Om 7.45 uur kregen we de oproep”, zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. In de Liefbilkstraat brak deze ochtend een zware dakbrand uit. De metershoge vlammen vernielden het dak. “We hadden de brand snel onder controle en konden vermijden dat de brand oversloeg naar aanpalende woningen”, zegt Bryon. Bij de brand was zeer veel rookontwikkeling, maar er vielen geen gewonden. Door de brand was de Liefbilkstraat wel enige tijd afgesloten.