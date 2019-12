Zus van Cristiano Ronaldo sabelt Virgil van Dijk neer na Gala van de Gouden Bal: “Compleet gefrustreerd, hij leeft in zijn eigen wereld”

Een uitspraak van Virgil van Dijk over Cristiano Ronaldo op het Gala van de Gouden Bal heeft tot beroering geleid. Toen de Nederlander met een kwinkslag zei zich af te vragen of Cristiano Ronaldo wel een concurrent was voor de prijs van beste voetballer van het jaar, kreeg hij via Instagram een vlammende repliek van diens zus. Die wees Van Dijk er fijntjes op dat hij het voorbije anderhalf jaar twee finales verloren heeft van ‘CR7’.

Toen Virgil van Dijk maandagavond van een Nederlandse televisieverslaggever een vraag kreeg over de afwezigheid van Cristiano Ronaldo op het gala van de Gouden Bal, en daaraan toevoegde dat er dan “in ieder geval een concurrent minder is”, antwoordde de verdediger van Liverpool en Oranje laconiek: “Was Cristiano Ronaldo een concurrent dan?”

Die uitspraak schoot in het verkeerde keelgat in het kamp-Ronaldo, die niet aanwezig kon zijn doordat hij op hetzelfde moment de prijs voor Speler van het Jaar in Italië in ontvangst mocht nemen. Zus Katia Aveiro sabelde Van Dijk genadeloos neer omwille van zijn opmerking. “Ik denk dat er mensen zijn die compleet gefrustreerd en in hun eigen wereld leven. Wat een nederigheid!”, klinkt het sarcastisch.

“Lieve Virgil, waar jij nu staat heeft Cristiano Ronaldo al duizend keer gestaan. Cristiano Ronaldo is drie keer kampioen geworden in het land waar je al jaren speelt. Hij is al uitgeroepen tot beste speler en topschutter in dat land toen hij jonger was dan jij nu bent. Toen, beste Virgil, ging hij ergens anders naartoe en werd hij de beste speler in de clubgeschiedenis. Real Madrid, zegt dat jou iets, Virgil? Misschien wel, want die club, met Cristiano, heeft jou geklopt in de finale van de Champions League. Hij en zijn ploegmaats klopten ook jouw Oranje in een finale. Was dat moeilijk, Virgil? Wij hebben medelijden. Win eerst eens wat titels die er écht toe doen, en dan zullen we praten.”

Chiellini: “Real Madrid besliste dat Ronaldo in 2018 niet mocht winnen”

Cristiano Ronaldo eindigde uiteindelijk pas op de derde plek, na Lionel Messi en Van Dijk. Voor ‘CR7’ was het nog maar de eerste keer sinds 2010 dat hij niet in de top twee eindigde. Op het Italiaanse voetbalgala deed Ronaldo’s Juventus-ploegmaat Giorgio Chiellini daar een opgemerkte uitspraak over. Volgens hem werd ‘CR7’ vorig jaar slachtoffer van een complot.

“Dit jaar was de keuze tussen Ronaldo, Messi en Van Dijk moeilijk, maar vorig jaar werd Ronaldo bestolen. Real Madrid (dat Ronaldo verloor aan Juventus) had daar beslist dat hij niet mocht winnen”, vertelde hij aan Sky Sports Italia.

