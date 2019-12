Acht aanhoudingen voor groepsverkrachtingen in ’s-Hertogenbosch

De Nederlandse politie heeft dinsdagochtend in ’s-Hertogenbosch en omgeving acht mannen aangehouden die worden verdacht van groepsverkrachtingen. De politie begon het onderzoek na meldingen van drie tienermeisjes uit de stad die door meerdere jongens zouden zijn verkracht. De politie vermoedt dat er nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden.

De drie meisjes stapten begin dit jaar onafhankelijk van elkaar naar de politie. Ze werden volgens de politie vermoedelijk gedrogeerd “en vervolgens in weerloze toestand misbruikt door meerdere jongens uit de groep.” De aangehouden mannen zijn tussen de 18 en 26 jaar en komen uit ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. De politie doorzoekt hun woningen.

De meisjes kwamen, onder meer via social media, in contact met leden van de groep. Ze zouden zijn misbruikt bij een garagebedrijf in ’s-Hertogenbosch. In april deed de politie al sporenonderzoek in een ruimte bij dit bedrijf.

Tijdens de doorzoekingen van dinsdag worden volgens de politie niet alleen zaken in beslag genomen die als bewijs kunnen dienen, maar ook kostbare spullen. Met die laatste stap loopt de politie vast vooruit op mogelijke schadevergoedingen aan de slachtoffers die de rechter later mogelijk kan opleggen.

“Het rechercheteam heeft aanwijzingen dat er meer meisjes slachtoffer zijn geworden van de groep, maar daarover tot nu toe hebben gezwegen, bijvoorbeeld uit angst voor de jongens”, zo stelt de politie. “Nu de jongens uit de groep vastzitten, is die drempel mogelijk lager.”

De politie heeft in het onderzoek ook naaktfoto’s en ander beeldmateriaal gevonden. De doorzoekingen van de woningen gaan zeker tot in de middag door.