Bestuurder verliest controle op spekglad wegdek en stevent recht op voetgangers af

In onze contreien duikt het kwik ’s nachts al onder nul, maar in Rusland vriest het reeds dat het kraakt. De wegen in Novokoeznetsk - waar het momenteel -11 graden Celsius is - liggen er spekglad bij. Door het gladde wegdek verloor de bestuurder in bovenstaande video de controle over zijn voertuig en stevende hij recht op een andere auto af. Door de crash belandden beide voertuigen op het trottoir, waardoor vier voetgangers omver werden gemaaid. Als bij wonder vielen er slechts lichtgewonden.

