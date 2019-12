Vader van op London Bridge vermoorde student schrijft rake column: “Jacks dood gaat in tegen alles waar hij voor streed”

De vader van Jack Merritt, de 25-jarige student die vrijdag om het leven kwam bij de aanslag op London Bridge, heeft in een column in The guardian afscheid genomen van zijn zoon. “Jack zou razend zijn over zijn dood”, schrijft hij. “Die gaat in tegen alles waar hij voor streed.”

De 25-jarige Jack Merritt werd afgelopen vrijdag samen met Saskia Jones (23) doodgestoken op London Bridge door terrorist Usman Khan. Die terreurdaad heeft het Verenigd Koninkrijk opnieuw in het hart geraakt.

LEES OOK. Terrorist van London Bridge kwam jaar geleden vervroegd vrij

De vader van Jack Merritt heeft in een column in The guardian afscheid genomen van zijn zoon. “Jack was trots, intelligent en hondstrouw. Jack hield van muziek, kunst, goed eten met zijn familie en meer dan één pint met zijn vrienden. En hij was verduiveld knap”, vat Dave Merritt zijn tekst aan.

Onbaatzuchtig

Maar zijn zoon had ook een ander kantje, schrijft hij. “Jack was ook kwaad, gefrustreerd, onbaatzuchtig en koppig. Hij was kwaad omdat hij onze samenleving zag falen tegenover zij die het meest hulpbehoevend zijn. Hij was gefrustreerd omdat de politieke elite vergeten is wat eerlijk zijn betekent. Hij was onbaatzuchtig in zijn toewijding om onrecht uit de wereld te helpen.”

Zijn zoon nam als student deel aan Learning Together, een project waarin studenten van Britse universiteiten gevangenissen bezoeken om hun visie op justitie te delen met gedetineerden en van elkaar te leren. “Jack ging niet naar het werk. Hij leefde en ademde vuur in zijn pogingen om de wereld voor iedereen beter te maken, vooral zij die het nodig hebben.”

Razend

Dave Merritt noemt het dan ook tragisch dat uitgerekend Jack door een terrorist gedood werd. “Als Jack zou kunnen reageren op zijn dood, hij zou woedend zijn. Hij zou de politieke timing heel duidelijk begrijpen en ziedend zijn omdat zijn dood gebruikt wordt om een agenda van haat te bestendigen waar hij met alles wat hij had tegen vocht. We mogen dat nooit vergeten. Wat hij zou willen, is dat we hierna allemaal door de deur lopen die hij geopend heeft, in zijn zwarte Doc Martens-schoenen.”

Die deur waarover Dave het heeft, leidt naar een wereld waarin de sleutel niet weggegooid wordt wanneer iemand opgesloten wordt. “Een wereld waarin we geen straffen van onbepaalde duur geven of mensen gezamenlijk veroordelen. Een wereld waarin we niet besparen op gevangenissen en waarin we niet op wraak maar op rehabilitatie focussen. Jack geloofde in de goedheid van mensen, en voelde een diepe verantwoordelijkheid om die te beschermen. Op die manier blijft hij altijd bij ons.”

“Leen zijn intelligentie, deel zijn doorzettingsvermogen, voel zijn passie en zijn woede, en roei haat uit met zijn liefheid. Geef zijn strijd nooit op”, besluit de vader.