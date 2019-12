Politierechtbank: “Treinbestuurder Buizingen reed door rood signaal, maar zwaarste fouten liggen bij NMBS en Infrabel”

Halle - Volgens de politierechtbank reed de treinbestuurder bij de treinramp van Buizingen door een rood signaal, maar liggen de zwaarste fouten bij NMBS en Infrabel. De treinbestuurder krijgt geen straf, de NMBS krijgt een effectieve boete van 550.000 euro, Infrabel een boete van 550.000 euro waarvan de helft met uitstel.

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlakbij het station van Buizingen. De P-trein CR E3678 van Leuven naar ’s Gravenbrakel botste om 8.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Het ongeval kostte het leven aan negentien mensen, onder wie de treinbestuurder van de IC-trein, terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Bij hen bevonden zich de treinbestuurder van de P-trein, en de 2 treinbegeleiders van beide treinen.

“Bestuurder mag nooit enige garantie zijn op veiligheid”

Volgens de politierechtbank zijn zowel de bestuurder van de P-trein die betrokken was bij de treinramp in Buizingen, als de NMBS en Infrabel verantwoordelijk voor de treinramp . De politierechtbank is van oordeel dat de treinbestuurder door een rood signaal reed door een onoplettendheid, maar het kwam aan de NMBS en Infrabel toe om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om in een dergelijk scenario een ongeval te vermijden en dat hebben ze niet of onvoldoende gedaan. “De treinbestuurder is de laatste schakel in de veiligheidsketen, hij mag nooit de enige garantie op veiligheid zijn”, klonk het in het vonnis.

Foto: BELGA

Nu de politierechter geoordeeld heeft dat de zwaarste fout bij die laatsten ligt, kon de rechtbank de bestuurder wel nog schuldig verklaren maar hem geen straf meer opleggen.

De vzw ‘Treinramp Buizingen: nooit meer’ reageert opgelucht op het vonnis. “Al blijven we ons zorgen maken voor een nieuwe Buizingen”, zo luidt het in een persbericht. “We hebben tien lange jaren gewacht om officieel de echte verantwoordelijken van de treinramp te kennen en we zijn ervan overtuigd dat met de veroordeling van de NMBS en Infrabel de echte verantwoordelijken aangeduid zijn. De veiligheidsmaatregelen moeten iedere ramp kunnen vermijden zelfs in het geval van het negeren van een rood sein.”