De grote push voor elektrische bedrijfswagens lijkt ingezet: maar hoe zit dat met de prijs, de laadpalen en stroomtekort?

“Het is veel gemakkelijker om over te schakelen naar een elektrisch wagenpark dan om de bedrijfswagen af te schaffen.” Het is een van de adviezen van de Vlaamse ingenieursvereniging IE-net die bestudeerde hoe we de klimaatdoelstellingen kunnen halen. Maar hoe realistisch is hun advies en wat moet er allemaal gebeuren om zo snel als mogelijk werk te maken van de omschakeling naar elektrische auto’s?