Broers veroordeeld op terreurproces, koppel uit Schaarbeek gaat vrijuit

De broers Ahmed A.S. (31) en Ayham A.S. (42) op het proces in Leuven. BELGA Foto: Belga

Terwijl in de Wetstraat het debat over strengere gevangenisstraffen voor ISIS-strijders woedt, heeft de rechtbank in Leuven een koppel vrijgesproken dat ervan verdacht werd in ons jihadistisch geweld te prediken en lid te zijn van ISIS. De rechter achtte dat niet bewezen. Hun medebeklaagden - twee Iraakse broers - hadden wél banden met de terreurorganisatie. De ene kreeg vier jaar cel, de andere veertig maanden. Uit het onderzoek bleek dat ze een aantal aanslagen voorbereidden in ons land, onder meer op enkele overheidsgebouwen.

De vier zijn nooit in Syrië of Irak geraakt om daar hun heilige oorlog met ISIS te voeren. Ze zouden dat vanuit ons land doen, met bomaanslagen en andere terreur. Daar ging het federaal parket van uit. Uit het onderzoek dat sinds 2017 werd gevoerd, bleek dat de 31-jarige Ahmed A.S. intensief communiceerde met ISIS via een speciaal digitaal kanaal voor Telegram-chats.

In totaal vonden de speurders 2.235 chats, waarin het doden van ongelovige vrouwen en kinderen gerechtvaardigd werd. Er werd ook informatie uitgewisseld over zelfmoordaanslagen en manieren om explosies zo doeltreffend mogelijk te maken. Ahmed A.S. bediende zich van alter ego’s als De breker van de schedels van de afvalligen en Kalasjnikov.

Heel erg meewerkend was Ahmed A.S. tijdens het onderzoek niet. In zijn appartement in Leuven slaagde Ahmed A.S. erin om zijn smartphone te blokkeren net voor de politie binnenviel. Hij weigerde tijdens de hele duur van het onderzoek om zijn toegangscode kenbaar te maken. Dat heeft het speurwerk gevoelig vertraagd.

“Levend begraven in de woestijn”

De broer van Ahmed A.S., Ayham (42), was volgens de federale procureur geen haar beter. Ook hij noemde zich een salafist en predikte geweld tegen ongelovigen. En net als zijn broers kreeg hij van ISIS een cursus doorgestuurd over hoe een zelfmoordaanslag moest worden uitgevoerd of hoe een bommengordel moest worden gemaakt, of een bom tout court.

Ayham A.S. woont in Tienen en genoot daar volgens de federale procureur enig aanzien in de moslimgemeenschap. Hij werkte als tolk in het intussen gesloten asielcentrum van Lubbeek. Hij gaf er ook rijlessen. De speurders onderschepten een telefonisch gesprek dat Ayham A.S. op 6 september 2017 voerde met zijn ouders in Irak. “Ik wil de handen van de Belgen afhakken met een mes en hen levend begraven in de woestijn. Zelfs de Belgen die niets misdaan hebben”, zei hij.

Uit analyse van zijn telefoongesprekken bleek ook dat hij onderhandelingen vorder over de goedkoopste prijs voor kalasjnikovs en salpeterzuur. Voor de rechtbank lachten de broers - ze zijn afkomstig uit Basra in Irak - dat weg. Ze wisten dat ze werden afgeluisterd, zeiden ze.

Dat was ook hun uitleg voor de geplande aanslagen die de speurders hadden opgevangen. De broers hadden het over het ministerie van Onderwijs, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en een politiekantoor, al wisten ze nog niet precies welk. Het was maar om te lachen, zeiden de broers. Bij huiszoekingen werd geen materiaal gevonden om bommen te maken of iets concreets dat op een nakende aanslag wees.

Bewijslast dunnetjes

Het koppel Halil K. (28) en Zeliha C. 34), uit Schaarbeek en met Turkse roots, kwam in beeld toen Ahmed A.S. verschillende documenten die hij van IS ontving, doorstuurde naar Halil K.. Hij en zijn vrouw predikten ook openlijk jihadistisch geweld - onder meer op een supportersforum van AA Gent. Halil K. woerd vorig jaar opgepakt in Nederland. Zijn vrouw Zeliha C. werd deze zomer gearresteerd toen ze landde in Zaventem. Ze kwam toen net terug van een verblijf in Turkije.

In de loop van het onderzoek werden de vier eerst een tijdlang vastgezet. Maar na een tijdje mochten ze beschikken, ook al omdat de bewijslast wat dunnetjes leek uit te vallen. De federale procureur eiste zware straffen tijdens het proces. Voor Ahmed A.S. zelfs de maximumstraf van vijf jaar. De rechtbank ging daar niet in mee.

Dinsdagmorgen veroordeelde de Leuvense rechter Ahmed A.S tot vier jaar cel. Zijn broer Ayham kreeg veertig maanden. Ze worden allebei voor tien jaar ontzet uit hun burgerrechten. Het koppel Halil K. en Zeliha C. werd vrijgesproken.