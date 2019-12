Zien we ex-Tottenhamcoach Mauricio Pochettino snel aan het roer van nieuwe topclub? “Er zijn interessante projecten”

Zien we de ontslagen Tottenham-manager Mauricio Pochettino snel weer aan het roer van een Europese topclub? De naam van de Argentijn, die indruk maakte in zijn periode bij Spurs, gaat vlot over de tongen in Engeland, Duitsland en Spanje. “Er zijn veel clubs en interessante projecten waar ik mee aan de slag kan”, lijkt Pochettino vanuit zijn thuisland op een snelle terugkeer te hinten.

Pochettino is na zijn ontslag bij Tottenham teruggekeerd naar thuisland Argentinië, waar hij ex-club Newell’s Old Boys bezocht. “Ik wilde terug naar huis, familie en vrienden zien. Maar ik verwacht snel naar Europa terug te keren om beslissingen over mijn toekomst te maken”, vertelde hij aan Fox Sports Argentina. “Er zijn veel clubs en interessante projecten waar ik aan de slag kan. Maar voorlopig is het belangrijkste voor mij dat ik mijn hoofd leeg kan maken na vijfeneenhalf jaar bij Tottenham.”

De Argentijn wordt na zijn ontslag genoemd als kandidaat bij de allergrootste Europese clubs. Bayern München en Arsenal worden aan ‘Poch’ gelinkt - beide grootmachten zijn nog op zoek naar een nieuwe coach - maar er zijn ook niet-aflatende geruchten over Real Madrid en Manchester United, waar coaches Zinedine Zidane en Ole Gunnar Solskjaer geen eindeloos krediet meer lijken te hebben.

Pochettino zou wel niet zomaar weer aan de slag kunnen. Volgens The Telegraph zou eender welke club die de coach voor komende zomer wil aanstellen, nog een som ter compensatie moeten betalen aan Tottenham. Die ‘transfersom’ maakt deel uit van de ontslagregeling die Tottenham-voorzitter Daniel Levy enkele weken geleden met Pochettino trof.