Directie AB InBev blaast afspraak tot onderhandelen met vakbonden af wegens blokkades

De directie van AB InBev heeft dinsdag rond 11 uur de vakbonden laten weten dat ze niet wil onderhandelen zolang de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden geblokkeerd worden. De bestaande afspraak om rond 13 uur de gesprekken te hervatten, gaat dus niet door.

Na het mislukken van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO blokkeerde een aantal vakbondsmilitanten maandag rond 16.30 uur de poorten van de brouwerij in Leuven zodat er geen vrachtwagens meer kunnen in- en uitrijden. Later op de avond volgde Jupille en sinds dinsdagochtend wordt ook de brouwerij van Hoegaarden geblokkeerd.

In de drie brouwerijen, net als in de depots, wordt gewoon doorgewerkt zodat er van een staking ‘sensu stricto’ geen sprake is. In reactie op het afblazen van de afspraak laat vakbondssecretaris Kris Vanautgaerden (ACV) weten “dat de vakbonden de nieuwe situatie zullen evalueren”.

Met de blokkades willen de vakbonden de directie onder druk te zetten om toegevingen te doen op vlak van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslag om economische redenen. Terwijl de directie de regels op dat vlak wil verstrengen, eisen de vakbonden een uitbreiding. Ze willen met name eerste stappen om deze regeling te harmoniseren voor arbeiders, bedienden en kaderleden. Momenteel genieten de arbeiders een betere regeling. “De inkomensgarantie voor een bediende met beperkte anciënniteit bedraagt slechts 2,5 maanden, terwijl dat voor een arbeider oploopt tot 3 jaar”, aldus Vanautgaerden.