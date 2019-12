Meisje (15) dat werd meegesleurd en overreden door lijnbus, is aan de beterhand

Sint-Niklaas / Temse -

Het vijftienjarig meisje uit Steendorp (Temse) dat vrijdagmiddag na schooltijd werd meegesleurd en overreden door een voorbijrijdende bus van De Lijn in de Hofstraat, is aan de beterhand. Dat meldt de directie van haar school Heilige Familie in Sint-Niklaas in een brief aan alle ouders en leerlingen.