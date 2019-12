‘Veiligheidszone’ van 30 meter in Gentse neuzekesoorlog

Gent - In de ‘neuzekesoorlog’ op de Groentenmarkt moet verkoper Carl Demeestere nu slechts 30 meter afstand houden van zijn concurrent. Dat heeft het hof van beroep beslist. In eerste aanleg werd 50 meter beslist maar daardoor zou Carl zijn plek verliezen op de Groentenmarkt.

Demeestere werd in maart nog veroordeeld voor beledigingen met racistische drijfveer tegenover zijn concurrent Younes Benzaza. De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde hem tot twee maand cel met uitstel onder voorwaarden. Zo moest hij volgens het vonnis op 50 meter van zijn concurrent blijven. Maar zijn nieuw kraam aan de overzijde van de Groentenmarkt staat op slechts 37 meter. Daarom vroeg hij aan het hof van beroep die voorwaarde te herzien en te beperken tot 30 meter. “Op die manier kan hij er blijven staan. De situatie op de Groentenmarkt is intussen genormaliseerd en het is belangrijk voor mijn cliënt dat hij zijn er zijn kraam kan behouden. Zoniet dreigt een financiële ramp”, aldus zijn advocaat. Het hof had daar wel oren naar en schroefde de voorwaarde terug en moet het kraam van Demeestere slechts op 30 meter afstand staan van zijn concurrent.