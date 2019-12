Leerlingen organiseren “manifestatie” tegen examenrooster: er werd met stenen gegooid en er werden voetzoekers afgestoken

Brussel / Vorst - Een groep leerlingen heeft zich opgesloten in de refter van de Franstalige middelbare school Athénée André Thomas in Vorst. Ze protesteren tegen de examenroosters. De politie kwam massaal ter plaatse.

Dinsdagmiddag zijn er rellen uitgebroken aan de Franstalige school in Vorst. De leerlingen protesteren tegen de slechte staat van het schoolgebouw en tegen de examenroosters. Er werd met stenen en vuilnisbakken gegooid, en er werden voetzoekers afgestoken.

Volgens Sawad (19) een laatstejaarsstudent animatie hebben de leerlingen een manifestatie georganiseerd. “Onze rechten worden niet gerespecteerd. De wc’s hier zijn vuil. En de directie is overdreven streng. Als we ’s ochtends te laat komen, moeten we een uur buiten staan in de kou.”

Bovendien klagen de leerlingen over een gebrek aan informatie. “We hebben volgende week examens en we weten nog niets”, zegt Sawad. “Alles wordt ons op het allerlaatste nippertje opgelegd. Daarom hebben we vanochtend een zitstaking georganiseerd. We wilden niet naar binnen en hebben onze grieven overgemaakt aan directie. Toen is het uit de hand gelopen. En ja, was er een “kleine” vechtpartij.”

Tien combi’s

De politie kwam ter plaatse met tien combi’s en vier ziekenwagens. “Het gaat om een groot aantal leerlingen”, zegt politiewoordvoerder Kathleen Calie van de zone Zuid aan de lokale tv-zender Bruzz. Volgens haar verschansten de leerlingen zich in de refter nadat ze hun examenroosters gekregen hadden. “Ze breken de boel af. Wij proberen in de eerste plaats de gemoederen te bedaren.”

Gewond

Een leerkacht kreeg een steen in zijn nek Foto: phu

Een leerkracht raakte gewond toen hij op de speelplaats wilde bemiddelen. “Ik kreeg een steen in mijn nek en een stamp op mijn voet.” Hij spreekt van degoutant gedrag, maar kiest – opvallend – kant voor de leerlingen. “We hebben al jaren klachten over de huidige directie. Ze zijn veel te streng en staan niet open voor dialoog. Ze luisteren niet naar de verzuchtingen van de leerlingen.” Ook enkele leerlingen zijn afgevoerd met symptomen van hyperventilatie.

De school is voorlopig geschorst. De leerlingen van de hogere jaren zijn naar huis gestuurd. De examens zouden wel gewoon doorgaan.