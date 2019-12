Anderlecht in crisisoverleg met supporters: “De eerste weken waren leuker dan nu”

Op het trainingscentrum van Anderlecht wordt dinsdagmiddag (vanaf 13u00) overleg gepleegd tussen de club en een kleine delegatie van de paars-witte aanhang. Een gesprek dat overigens niet gepland werd na de nederlaag in Oostende, maar dat al zes weken op de agenda stond.

De spelers van Anderlecht en sportief manager Michael Verschueren kwamen een voor een aan in Neerpede. Wat later arriveerden ook een handvol supporters, die eerst naar de training gingen kijken alvorens in overleg te gaan met de club. Hun boodschap? Pak de beker serieus. “We willen geen rotatie zijn op Moeskroen”, klinkt het. “De beker is de kortste weg naar Europa.”

De supporters blijven wel achter de ploeg staan. Zo zal het uitvak op Le Canonnier volledig volzitten donderdag. En “de manier waarop” blijft belangrijk. “De eerste paar weken van het seizoen waren leuker dan nu”, horen we. Frank Vercauteren weet waar hij aan toe is.

Foto: Marc Gysens

