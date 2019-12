Bezegelt uitgerekend José Mourinho het lot van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United? “Ik moet daar om lachen”

Het mes op de keel. Woensdagavond ontvangt Ole Gunnar Solskjaer met een Manchester United dat diep in crisis zit het Tottenham Hotspur van ex-Man U-coach José Mourinho. De Engelse roddelpers gaf de match vooraf nog wat extra pigment door te stellen dat de job van Solskjaer op het spel staat, maar de Noor ontkende dat in alle toonaarden. “Flagrante leugens.”

Solskjaer reageerde als een wesp gestoken door de berichtgeving van The Sun. Dat schreef dat de trainer van Manchester United zijn spelers had laten weten dat als er deze week geen resultaten zouden volgen tegen Tottenham en Manchester City, hij ontslagen zou kunnen worden. Een gerucht dat vlot werd overgenomen in Engeland nadat Man U de voorbije week niet kon winnen van Astana en Aston Villa. “Maar dit zijn flagrante leugens”, vertelde Solskjaer woensdagmiddag op de persconferentie van zijn club. “Ik moet er gewoon om lachen. Nu weet ik tenminste dat ze geen bronnen hebben bij ons. Ik spreek geregeld met het bestuur en maak me geen zorgen.”

Nochtans is er weinig reden om te lachen voor Solskjaer. Zijn voorganger Mourinho telde vier punten meer toen dan Solskjaer nu toen hij bij het huisvuil gezet werd. Dat uitgerekend diezelfde Mourinho woensdagavond aan de andere kant staat, maakt de situatie van de Noor alleen maar hachelijker. Je kan er donder op zeggen dat The Special One uit zal zijn op revanche tegen zijn ex-club. En Tottenham is net aan een kleine revival bezig sinds Mourinho twee weken geleden werd aangesteld.

Mourinho: “Ik zal de slechterik niet zijn voor de fans van Manchester United”

“Teruggaan naar Old Trafford is teruggaan naar een plaats waar ik gelukkig was”, vertelde Mourinho over zijn terugkeer naar Manchester. “Ik ben er al eens teruggeweest als analist. Toen was ik echt onder de indruk van de mooie ontvangst die ik kreeg. Maar woensdag is het anders. Ik ben niet de slechterik, ik ben niet de vijand, maar ik ben wel een trainer die wil winnen van Manchester United. Op die manier zullen ze mij bekijken. Ik verwacht dat de fans mij vergeten tijdens de match - en Solskjaer, die de match zal proberen winnen voor Man U - steunen.”

Manchester United staat op dit moment slechts op een negende plaats in de Premier League, al 22 punten achter Liverpool. Tottenham is dankzij een zes op zes onder José Mourinho de voorbije tien dagen opgeklommen naar plaats vijf.

