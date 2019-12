Verdachte bekent: hij is man met blonde pruik die twee jongens probeerde te ontvoeren

Ronse - De 32-jarige verdachte die maandagnamiddag werd opgepakt in Ronse, heeft bekend dat hij de man was die de voorbije weken twee jongens heeft proberen te ontvoeren. Bij beide incidenten droeg hij een blonde pruik.

De verdachte werd maandag om half zes gespot in de Elzeelsesteenweg, opnieuw met zijn pruik op. De politie kwam ter plekke met drie combi’s en pakte de man op. Het gaat om een 32-jarige man uit Ronse. Hij werd inmiddels verhoord en heeft de feiten bekend. Wat zijn precieze intentie was, wordt nog verder onderzocht. Volgens de eerste vaststellingen heeft de verdachte een mentale beperking.

De verdachte wordt dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van twee pogingen tot ontvoering van een minderjarige.

De eerste poging vond plaats op donderdag 7 november. Een jongen van elf wandelde iets voor 18 uur in de Olifantstraat. Hij was op zijn gsm bezig en keek dus naar beneden toen hij plots de voeten van een man voor zich zag. “De jongen ging wat achteruit en probeerde de man langs rechts te passeren, maar de man kwam weer voor hem staan, pakte de pols van de jongen vast en trok hem mee”, verklaarde parketmagistrate Eva Brantegem in het VTM-programma ‘Faroek’. “De man kon de jongen enkele meters meesleuren, maar dan kon de jongen zich losrukken en naar huis lopen.”

Exact twee weken later wandelde een jongen van tien iets na 17 uur van de muziekschool naar zijn oma en opa toen hij in de Sint-Pietersnieuwstraat een man achter zich opmerkte. De jongen stapte door, maar plots legde de man zijn arm om de schouder en nek van de jongen. “De jongen schrok en vroeg: wie bent u? Wat doet u? De man deed enkel teken dat de jongen moest zwijgen. Gelukkig kwam er op dat moment net een getuige aan en kwam ook de opa van de jongen net vanachter de hoek. De jongen kon zich losrukken en naar zijn opa lopen. De verdachte wist wel te ontkomen.”

Op 26 november werd een dringende oproep naar getuigen gelanceerd en werden twee robotfoto’s van de man verspreid. Eén met en één zonder pruik.