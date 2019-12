Huis met 20.000 strips onbewoonbaar na brand door kaars: hond weet eigenaars te verwittigen

Waregem - Een kaars richtte dinsdagochtend een ravage aan in een huis boven een spirituele winkel in Waregem. Er ontstond brand die de hele bovenverdieping verwoestte. Dankzij hun hond Tiko werden de eigenaars verwittigd.

De man en de vrouw waren allebei in hun winkel in de Henri Lebbestraat toen de brand op de bovenverdieping uitbrak. “We hadden niets in de gaten, maar onze hond Tiko richtte plots zijn oren op en begon zich vreemd te gedragen”, zegt bewoonster Anne Dooms. “Toen mijn man ging kijken was er al heel wat rook in de trappenhal.”

Het koppel overwoog nog even om te blussen, maar vluchtte dan met hun hond naar buiten. Voorbijgangers hadden ondertussen ook al de brandweer gebeld. De brand was ontstaan in een bureau op de bovenverdieping, waar Ernie Demuysere even voordien wat papierwerk aan het doen was. “Ik was net vijf minuten beneden om een tas koffie te drinken. Ik vermoed dat er boven een blad papier op een kaars is gewaaid, door het ventilatiesysteem die de lucht rond blaast”, zegt hij.

150.000 euro

De hele bovenverdieping werd vernield door het vuur. De vlammen sloegen door de ramen. Een regelrechte ramp voor Ernie, die in zijn bureau een collectie van 20.000 strips heeft en een paar duizend boeken. “Ik schat de schade op 150.000 euro”, zegt de man. De winkel beneden liep waterschade op. Het koppel kan voorlopig in een hotel in de straat terecht. De brandweer slaagde erin de aanpalende huizen van de buren te vrijwaren.