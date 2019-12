Ambulancier beschuldigd van aanranding patiënte: “Ze zei meerdere keren dat ze wel eens door mij gereanimeerd wou worden”

Roeselare - Een ambulancier riskeert een celstraf van vijftien maanden voor aanranding van een dame die hij naar het ziekenhuis moest vervoeren. Hij vroeg haar nadien om het niet aan zijn baas te vertellen. Volgens de man maakte de vrouw zelf avances. “Ze zei meerdere keren dat ze wel eens door mij gereanimeerd wou worden.”

Een 46-jarige man uit Roeselare wordt beschuldigd van aanranding. Hij moest een vrouw naar de pijnkliniek van AZ Delta voeren, maar zou tijdens de rit meerdere ongepaste vragen hebben gesteld. Het slachtoffer besloot om de terugrit te annuleren en aan een vriendin te vragen om haar op te pikken.

In de namiddag stond de ambulancier plots voor haar deur om een medisch attest op te halen dat hij was vergeten. Daarop begon hij de vrouw te kussen en te betasten. Pas toen de vrouw zei dat haar vriend ieder moment kon thuiskomen, hield hij ermee op. Hij vroeg de vrouw om niets aan zijn werkgever te vertellen want hij wou zijn job niet verliezen.

De beklaagde beweert echter dat de vrouw als eerste initiatief nam. Volgens de verdediging flirtte ze meermaals met de ambulancier. “Tijdens de ambulancerit zei ze meermaals dat ze wel eens door hem gereanimeerd wou worden”, zei zijn advocate. “Toen hij het attest ging halen, begon zij hem te kussen. Ze vroeg hem om de dag nadien opnieuw langs te komen. Zijn enige fout was om op haar avances in te gaan.” Er hangt hem een celstraf van 15 maanden boven het hoofd.

Vonnis op 7 januari.