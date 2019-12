Infrabel en NMBS gaan vonnis treinramp Buizingen analyseren alvorens standpunt in te nemen

Halle - Zowel spoornetbeheerder Infrabel als spoorwegmaatschappij NMBS gaan het vonnis over de treinramp in Buizingen grondig analyseren alvorens een standpunt in te nemen en te beslissen over een eventueel beroep. Dat hebben hun woordvoerders dinsdag gezegd na de uitspraak van de Brusselse politierechter. Die oordeelde dat beide bedrijven de grootste verantwoordelijkheid voor de treinramp droegen en legde hen beide een boete van 550.000 euro op. Voor Infrabel werd die geldboete wel voor de helft met uitstel uitgesproken.

“Het belangrijkste is dat er vandaag, bijna tien jaar na de ramp, een gerechtelijke uitspraak is”, zei NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Voor de slachtoffers, hun nabestaanden en familieleden is dat van zeer groot belang. Als NMBS nemen we akte van dat vonnis en gaan we nu de motivatie van dat vonnis grondig bestuderen om ons standpunt te bepalen. Het is nog veel te vroeg om daarover uitspraken te doen. Intussen blijven we samen met Infrabel dagelijks investeren in en werken aan de verhoging van de veiligheid op het spoor in België. Dat is onze eerste prioriteit en dat zijn we verplicht aan de slachtoffers en onze reizigers.”

Ook Infrabel doet voorlopig geen uitspraken over de inhoud van het vonnis. “Het allerbelangrijkste is dat er vandaag een uitspraak is gevallen”, aldus woordvoerder Frédéric Petit. “We gaan nu dit vonnis analyseren om de reikwijdte ervan te bepalen en te zien welk gevolg eraan gegeven kan worden. Verder zetten we ons dagelijks in om de veiligheid op het spoornetwerk te verhogen. Er was bij het spoor al een stevige veiligheidscultuur. Na de ramp in Buizingen hebben we het automatisch remsysteem versneld uitgerold, zodat eind 2012 alle belangrijke knooppunten daarmee uitgerust waren. Nu wordt ook het Europese veiligheidssysteem ECTS stapsgewijs uitgerold. Op dit moment is al 25 procent van de sporen daarmee uitgerust, tegen eind 2025 moet het helemaal geïnstalleerd zijn.”

“In beroep gaan, zou onfatsoenlijk zijn”

Het zou vanwege Infrabel en de NMBS onfatsoenlijk zijn, mochten ze in beroep gaan tegen het vonnis dat de Brusselse politierechtbank dinsdag heeft uitgesproken overr de treinramp in Buizingen. Dat zegt Anita Mahy, woordvoerster van de vzw “Treinamp Buizingen: Nooit Meer”, die een aantal slachtoffers verenigt. “Dit is een correct vonnis”, zegt de vrouw. “Ze hebben fouten gemaakt, nu moeten ze hun verantwoordelijkheid opnemen.”

“Als slachtoffers zullen we deze ramp nooit volledig van ons kunnen afzetten, ons verlies blijft”, zegt Anita Mahy. “Maar het geeft wel voldoening dat de verantwoordelijken gestraft zijn. We hebben eindelijk een vonnis en dat is een hele opluchting. We kunnen nu alleen maar hopen dat Infrabel en de NMBS respect zullen hebben voor ons als slachtoffers en niet in beroep zullen gaan. Dat zou onfatsoenlijk zijn, dat zou een schande zijn.”

“Wie fouten begaan heeft, moet daarvan de gevolgen dragen”, gaat de vrouw verder. “Ze weten dat ze fouten gemaakt hebben, als ze nu in beroep gaan, steken ze een mes in de rug van de slachtoffers. We zijn al voldoende met minachting behandeld. Hun eerste prioriteit moet nu de veiligheid zijn.”

Net daar maakt de vzw zich grote zorgen over. “In de plannen van de NMBS en Infrabel voor een nieuw sociaal akkoord stellen ze voor om seingevers en treinbestuurders tot 12 uur aan één stuk te laten werken, met ochtend- en avondspits in één dienst”, aldus Anita Mahy. “Dat zouden moordtreinen worden, dat zou nog meer rampen zoals Buizingen veroorzaken en zelfs nog veel erger. Hiermee zouden ze de besluiten van de parlementaire onderzoekscommissie over de grootste Belgische spoorramp van de laatste 40 jaar naast zich neerleggen. Dat zou onaanvaardbaar zijn.”