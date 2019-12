Man aan Jordaanse grens opgepakt met 14 vogels in broek

De Israëlische autoriteiten hebben een wel heel vreemde vogel opgepakt aan de grens tussen Jordanië en de Westelijke Jordaanoever. De man, een Palestijn, probeerde veertien Europese goudvinken het land binnen te smokkelen. De locatie waar hij de vogels wilde verbergen, was eerder ongewoon: zijn broek.

De Palestijn werd tegengehouden aan de Allenbybrug, de brug over de rivier Jordaan die Jericho op de Westelijke Jordaanoever met Jordanië verbindt. De Allenbybrug is de enige grensovergang tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië. De grenswachten merkten een enorme bult op in de broek van de man. Toen ze hem fouilleerden, vonden ze de “buit”, die als wilde vogels beschouwd worden, vastgebonden aan zijn been.

De Palestijn beschikte niet over de nodige vergunningen en werd aan de politie overhandigd.