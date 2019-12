Virgil van Dijk kwam slechts zeven punten tekort om Lionel Messi af te troeven in strijd om Gouden Bal: zo werd er gestemd

Lionel Messi veroverde maandag de zesde Gouden Bal uit zijn carrière, eentje meer dan eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. Eerherstel voor de Argentijn, die vorig jaar pas vijfde werd. Het scheelde echter niet veel of Liverpool-verdediger Virgil van Dijk was met de trofee aan de haal gegaan. De Nederlander kwam slechts zeven punten tekort op de vedette van Barcelona.

Niet Virgil van Dijk, maar wel Lionel Messi mocht maandagavond in het Théâtre du Châtelet in de Franse hoofdstad Parijs de Gouden Bal in ontvangst nemen, ‘s werelds meest begeerde individuele voetbalprijs. Het verschil tussen de nummers één en twee bedroeg echter slechts zeven punten, zo bleek dinsdag uit de in France Football gepubliceerde rangschikking. De aanvoerder van het Nederlands elftal ontving 679 punten, Messi 686. Nooit eerder won de draaischijf van de Spaanse landskampioen FC Barcelona met zo’n klein verschil.

In de verkiezing van France Football mogen journalisten hun stem uitbrengen, uit ieder land één. Het Franse tijdschrift kreeg 176 lijstjes met een top vijf binnen. Op 69 daarvan stond Van Dijk op één, Messi werd 61 keer bovenaan gezet. Cristiano Ronaldo en Sadio Mané ontvingen beiden zeventien keer het maximum van zes punten. De nummer twee ontving vier punten en zo liep het af naar beneden.

12 keer Hazard, 8 keer De Bruyne

Van Dijk kreeg veruit de meeste punten in Europa en Azië, Messi verdiende zijn stemmen vooral in Zuid-Amerika, Afrika, Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Ook in Oceanië kreeg de aanvoerder van FC Barcelona iets meer punten dan Van Dijk, die met Liverpool de Champions League won.

Van de genomineerde Belgen kwam Eden Hazard twaalf keer in de top vijf van een stembrief terecht, met een tweede plaats als hoogste notering. Kevin De Bruyne was goed voor acht noteringen in de top vijf, met eveneens een tweede stek als beste resultaat. In de einduitslag kwamen Hazard en KDB dan ook niet verder dan respectievelijk een dertiende en veertiende plaats.

Journalist uit Sri Lanka gaat viraal

Ook alle stembiljetten werden ondertussen vrijgegeven, en daar springen er toch een paar tussenuit. Vooral de keuze van Hafiz Marikar, een journalist van Daily News uit Sri Lanka, deed de ronde op het internet. De man slaagde erin om niemand uit de uiteindelijke top 5 op te nemen in zijn keuze. Trent Alexander-Arnold was voor Marikar de beste voetballer op deze aardbol in 2019, op de voet gevolgd door Aubameyang en Griezmann. Nummer 4 Lewandowski legde in de uiteindelijke stand beslag op de achtste plaats.

Ook de keuze van Francisco Aguilar Chang, de afgevaardigde voor Guatemala, werd op hoongelach onthaald. Hij koos voor Alisson Becker als Gouden Bal en zette maar liefst vier Liverpool-spelers in zijn top 5.

Voor België stemde net als vorig jaar Frédéric Larsimont van Le Soir. Hij ging voor Van Dijk als nummer één, Messi en Salah vervolledigden het podium. Cristiano Ronaldo stond op vier, Eden Hazard zette Larsimont op vijf.

- Uitslag -

1. Lionel Messi (Barcelona) 686 punten

2. Virgil van Dijk (Liverpool) 679

3. Cristiano Ronaldo (Juventus) 476

4. Sadio Mané (Liverpool) 347

5. Mohamed Salah (Liverpool) 178

6. Kylian Mbappé (PSG) 89

7. Alisson Becker (Liverpool) 67

8. Robert Lewandowski (Bayern München) 44

9. Bernardo Silva (Manchester City) 41

10. Riyad Mahrez (Manchester City) 33

11. Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona) 31

12. Raheem Sterling (Manchester City) 30

13. Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid) 25

14. Kevin De Bruyne (Manchester City) 14

15. Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus) 13