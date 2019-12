Noorse kampioen Molde breekt contract van 24-jarige Belgische doelman Alex Craninx (ex-Real Madrid) open

De Noorse kampioen Molde FK heeft dinsdag bekendgemaakt het contract van zijn doelman, onze landgenoot Alexandro Craninx, te hebben opengebroken tot eind 2023. Zijn vorige overeenkomst liep tot eind 2021. De 24-jarige Craninx, die in Malaga opgroeide, is een jeugdproduct van Real Madrid, die in de zomer van 2018 neerstreek in Noorwegen.

Een jaar eerder had hij de deur in Madrid al dichtgetrokken. Hij kwam vervolgens in de Eredivisie, bij Sparta, en in de Spaanse derde klasse, bij Cartagena, niet tot spelen toe. Bij Molde werkte Craninx zich dit jaar wel op tot basisspeler. Hij kwam in 2019 tot 24 officiële duels voor Molde, dat begin november zijn vierde landstitel veroverde. Eerder won Molde ook al het kampioenschap in 2011, 2012 en 2014.

“Ik beleef hier in Molde vanaf de eerste dag een fantastische tijd”, reageerde Craninx op de clubwebsite. “Ik voel me hier thuis, en erg welkom. We worden als spelers helemaal in de watten gelegd. Ik ben dan ook heel blij mijn contract te hebben kunnen verlengen. Samen met het team gaan we hard blijven werken om ook in de toekomst titels te kunnen vieren. En voor komend seizoen dromen we van deelname aan de Champions League (Molde start als kampioen van Noorwegen in de eerste voorronde, red.).