Iraanse overheid: “Veel minder dan 200 doden bij protesten”

Foto: via REUTERS

Bij de recente protesten tegen de regering in Iran zijn “veel minder” doden gevallen dan aangekondigd in de balans die mensenrechtenorganisatie Amnesty International maandag publiceerde. Volgens de organisatie zijn bij de repressie tegen de protestbeweging, die midden november van start ging, al zeker 208 doden gevallen. Maar Gholam Hossein Ismaili, woordvoerder van de Iraanse justitie, weerlegt die cijfers dinsdag.

De werkelijke balans ligt volgens Amnesty nog hoger, weet de organisatie op basis van “geloofwaardige informatie”. “Vele van de zogezegde slachtoffers zijn nog in leven”, reageerde Ismaili dinsdag. Hij voegde eraan toe dat veel mensen neergeschoten werden door gewapende oproerkraaiers, en niet door de veiligheidsdiensten.

De Iraanse regering rantsoeneerde midden november de benzine en verhoogde de brandstofprijzen. Reden was de economische crisis, een gevolg van de Amerikaanse sancties tegen het land. Het kwam over heel Iran tot protesten, waarbij tankstations en overheidsgebouwen in brand werden gestoken. Volgens onbevestigde berichten zijn meer dan 1.000 mensen opgepakt, van wie er verschillende mensen de doodstraf riskeren.

Volgens Ismaili werden in Teheran 300 mensen opgepakt, maar hij gaf geen cijfer over het aantal doden.

Vorige donderdag verklaarde de Iraanse Revolutionaire Garde dat de protesten en onrust beëindigd waren. Het was onduidelijk hoeveel doden en gewonden er bij het protest waren gevallen. De regering wilde ook geen cijfers noemen om de onrust in het land niet aan te zwengelen. Tegelijk werd de internettoegang dagenlang geblokkeerd om te vermijden dat beelden van protesten zouden circuleren.