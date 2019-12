Man dood aangetroffen in Luikse parking

In de parking Saint-Lambert in Luik is maandagochtend een man overleden aan een overdosis drugs. Dat meldt het parket van Luik dinsdag.

De hulpdiensten werden opgeroepen voor een bewusteloze persoon in de parking. Toen ze aankwamen, was de man al overleden. Het parket stuurde een wetsdokter ter plaatse, die vaststelde dat de dood is veroorzaakt door een overdosis drugs.

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien dat de man in de parking aankwam in het gezelschap van twee andere personen. Ze namen drugs in, waarna ze bewusteloos raakten. Toen de twee anderen bijkwamen, stalen ze de portefeuille en de mobiele telefoon van het slachtoffer. Daarna vluchtten ze weg.

Maandag omstreeks 22 uur kon de politie de twee verdachten oppakken, die intussen 600 euro hadden afgehaald van de rekening van het slachtoffer. Het parket van Luik vraagt hun aanhouding.