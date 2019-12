Duitsland verdenkt Rusland van moord in Berlijn

Het Duitse openbare ministerie, bevoegd voor spionagezaken, maakt zich op om de moord te onderzoeken op een Georgische man, die deze zomer in Berlijn werd doodgeschoten. Het federale parket gelooft dat Rusland of de Tsjetsjeense autoriteiten hier achter zitten, zo schrijven verschillende Duitse media.

Op 23 augustus werd een 40-jarige Tsjetsjeense Georgiër op klaarlichte dag in een Berlijns park doodgeschoten door een pistool met geluiddemper. Het slachtoffer werd geïdentificeerd als Zelimkhan Khangochvili, een voormalige Tsjetsjeense militaire bevelhebber die tijdens de Tweede Tsjetsjeense oorlog tegen Rusland vocht.

Getuigen van de moord spraken over een echte “executie”. Meteen daarna werd een verdachte gearresteerd, een 49-jarige Rus genaamd Vadim Sokolov. Hij zit in de gevangenis in Berlijn, maar wil niets zeggen. Vanaf het begin werd Rusland verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het Kremlin ontkent.

Als het federale parket van Karlsruhe de zaak officieel overneemt, betekent dat Duitsland officieel Rusland beschuldigt van Khangochvili te hebben laten vermoorden, zo schrijft Der Spiegel.

De zaak doet daarmee denken aan de vergiftiging van Sergej Skripal, een voormalige Russische dubbelagent, in Engeland in maart 2018. De Engelse autoriteiten hadden toen ook Rusland beschuldigd, maar die had altijd ontkend.