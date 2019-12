De beker is voor Sven Kums met AA Gent een groot doel: “Het is een prijs die ik ook graag eens zou willen winnen”

De Buffalo’s verkeren in de winning mood. Na de zege op bezoek bij Kortrijk en het verzekeren van een plekje in de 1/16-finales van de Europa League wil Sven Kums met AA Gent ook doorstoten naar de kwartfinales van de Croky Cup: “Het is een prijs die ik ook graag eens zou willen winnen want dat is me tot nu toe ook nog nooit gelukt.”

Toch beseft Kums dat er zijn team een bijzonder zware klus wacht, op bezoek in de Borinage: “Op bezoek bij Charleroi is het nooit makkelijk voetballen. Het is zeker geen een cadeau maar nu verkeren ze ook nog eens in een goede flow”, aldus de Gentse middenvelder, die dit seizoen stilaan opnieuw zijn beste niveau van weleer lijkt te behalen.

“We zullen goed de balans moeten zoeken tussen aanval en verdediging want Charleroi is bijzonder sterk op de tegenaanval”, waarschuwt Kums alvast nog eens voor de kwaliteiten van de tegenstander. “Wij zullen echter toch weer de partij in handen nemen en zoals altijd dominant proberen te voetballen. We hopen dat het in 90 minuten lukt. Maar als het nodig is, ben ik zeker bereid om een strafschop te nemen.”

Ondanks het loodzware programma - woensdag spelen de Buffalo’s al wedstrijd nummer dertig van het seizoen - lijkt men in het Gentse kamp niet bevreesd voor een fysieke terugval: “Je moet zo weinig mogelijk denken aan het aantal wedstrijden dat je speelt. Iedereen wilt er uiteindelijk toch zo veel mogelijk spelen. We hebben trouwens stiekem toch ook liever meer matchen af te werken dan trainingen. Natuurlijk kruipt een nachtelijke terugkeer na een Europees duel in de kleren maar dan moet je gewoon nog meer aan je voeding denken en voldoende rust nemen.”

“Vijftiende keer op rij? Dat wist ik niet, maar ik geef het zeker door”

AA Gent bouwde de voorbije jaren een flinke bekerreputatie op. Zo slaagden de Buffalo’s er sinds het seizoen 2005-2006 in om zich telkens te plaatsen voor de kwartfinales van de Croky Cup. Een statistiek die Sven Kums evenwel onbekend was: “Kunnen we voor de vijftiende keer op rij de kwartfinales halen? Dat zou mooi zijn! Ik wist dat niet, maar ik geef dit zeker door aan de andere jongens. Revanche voor de verloren bekerfinale van vorig seizoen is minder aan de orde. Maar de beker is voor ons duidelijk een groot doel dit seizoen. Dit is dan ook de kortste weg naar Europa.”