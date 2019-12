Zakenlui krijgen 150 uur werkstraf voor brutaal geweld na bierfestijn: “Ik dacht echt dat ze me gingen doodschoppen”

Twee bedrijfsleiders uit het Brusselse hebben in de Brugse rechtbank elk 150 uur werkstraf gekregen. Na een bierfestijn in de Oostendse Versluys Arena stampte het duo een man halfdood in een frituur. “Een van de schoppen tegen het hoofd van het slachtoffer leek wel op een trap uit het voetbal”, verklaarde een getuige achteraf.

In de nacht van 12 op 13 oktober vorig jaar zat Thierry Berre (56) iets te eten in een frituur in de Langestraat in Oostende. Daar was hij er getuige van hoe twee dronken mannen in Tirolerkostuum een ...