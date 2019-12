VRM legt VRT 10.000 euro boete op voor sponsoring krasloten

De Vlaamse Regulator voor de Media heeft de VRT een administratieve boete van 10.000 euro opgelegd, omdat voor en na het programma ‘De Ideale Wereld’ op Canvas op donderdag 5 september een sponsorboodschap voor een kraslot van de Nationale Loterij was uitgezonden.

“Volgend uit de regelgeving mogen sponsorboodschappen niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie”, aldus de VRM dinsdag in een persbericht. “De boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclameboodschappen is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.”

De mediaregulator is van oordeel dat de sponsorboodschap de kijker rechtstreeks aanzet tot het aankopen van de krasloten. “Het product wordt specifiek aangeprezen door middel van promotioneel woordgebruik.” Daardoor beging de VRT een inbreuk op artikel 91, eerste lid, 2°, en artikel 92 van het Mediadecreet, aldus de regulator.

Bij de bepaling van de sanctie, hield de VRM rekening met het feit dat bij de VRT al eerder gelijkaardige inbreuken zijn vastgesteld, klinkt het.