Europa vraagt onafhankelijk onderzoek naar moord op Maltese journaliste

Europees commissaris voor Transparantie Vera Jourova waarschuwt Malta voor mogelijke politiek inmenging in het onderzoek naar de moord op onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia. Het onderzoek moet onafhankelijk worden gevoerd, zei ze maandag in een telefoongesprek aan de Maltese minister van Justitie Owen Bonnici.

Jourova, die ook vicevoorzitter van de Europese Commissie is, “heeft haar bezorgdheid over de situatie in Malta uitgedrukt”, en benadrukt dat het onderzoek “grondig moet worden gevoerd, zonder enige politieke inmenging”, zei een woordvoerder dinsdag.

De familie van de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia beschuldigt de ontslagnemende premier van Malta Joseph Muscat ervan tussen te zijn gekomen in het onderzoek naar haar dood, om zijn voormalige kabinetschef te beschermen. Caruana Galizia deed voor haar dood onderzoek naar de man, Keith Schembri, en voormalig minister van Toerisme Konrad Mizzi. De twee zouden smeergeld hebben aangenomen van Yorgen Fenech, de steenrijke zakenman die zaterdag officieel is aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de moord op de 53-jarige journaliste.

Een delegatie van Europarlementsleden is momenteel op tweedaagse missie in Malta om de werking van het Maltese gerecht in kaart te brengen en de beschuldigingen van corruptie op de hoogste niveaus na te gaan.