Kemar Roofe kreeg meteen bij Anderlecht-debuut duidelijk signaal van fans: “Toen pas besefte ik wat een grote club dit is”

Kemar Roofe heeft in de Engelse pers gesproken over zijn eerste maanden bij Anderlecht. De spits die Vincent Kompany naar het Astridpark haalde, zegt dat hij pas aan de hand van de reactie van de supporters begreep wat een grote club paars-wit is.

Dat was het moment dat Roofe, die het begin van het seizoen moest missen door een blessure, zijn debuut maakte bij Anderlecht. Met de spits 85 minuten tussen de lijnen slaagde Anderlecht er niet in verder dan 0-0 te komen bij Waasland-Beveren.

Roofe, intussen al goed voor vijf goals voor de Brusselaars, schrok van de reactie van de supporters. “We wilden na de wedstrijd langs de tribunes stappen om de fans te bedanken, maar zij wilden niet van ons weten”, vertelde hij aan The Daily Mail. “Ik had de bekers en de shirts en de foto’s van de grote spelers hier al gezien, maar pas op die dag drong het besef door wat een grote club dit is. Ze verwachten dat elke match gewonnen wordt. Je moét winnen, en je moet in stijl winnen.”

“Ik ben naar hier gekomen om trofeeën te winnen. Mijn doelstellingen zijn altijd geweest om titels en bekers te winnen, in aanmerking te komen voor Europees voetbal en in de Europa League of de Champions League te spelen. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom ik naar Anderlecht kwam in plaats van één van de clubs uit de Premier League te kiezen die in mij geïnteresseerd waren. Deze club kan voor mij het perfecte platform zijn om mijn doelen te bereiken. Want we kunnen die zaken bereiken. Iedereen zal teleurgesteld zijn als we dat niet doen.”

“Verrast dat Kompany wist wie ik was”

Het telefoontje van Anderlecht kwam nochtans uit het niets, een gesprek met Kompany maakte echter meteen een diepe indruk: “Toen ik het telefoontje kreeg van Vincent Kompany, kon ik geen nee zeggen”, aldus Roofe. “Ik ben opgegroeid met het kijken naar hem in de Premier League: hij was een iconische aanvoerder die titels won en wedstrijden domineerde. Ik kon zelfs niet geloven dat hij mij kende. Dat is ook wat ik hem zei: ‘Ik ben verrast dat je zelfs weet wie ik ben’. Hij grinnikte en zei dat hij veel voetbal keek. Hij kende mijn stijl, wat ik kon en wat hij wilde dat ik zou verbeteren. Het was geen gesprek waarin hij mijn hoofd gek maakte om me te doen tekenen. Hij was eerlijk. Hij vertelde me wat hij goed vond en wat niet.”

“Mensen onderschatten misschien hoe moeilijk het is om een manager, een speler, een vader én een echtgenoot te zijn, maar hij is een nationale held in België. Hij is de belangrijkste reden dat ik naar Brussel ben gekomen en ik leer veel van hem.”

Anderlecht staat na zeventien speeldagen slechts elfde in het klassement. Dinsdag was er overleg tussen de club en een kleine delegatie fans na de 3-2-nederlaag tegen KV Oostende van afgelopen weekend.

