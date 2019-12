Granaten, geweerschoten en ontploffingen: Geweld laait in alle hevigheid op in Antwerpen

Antwerpen - Ontmijningsdienst Dovo neutraliseerde dinsdagochtend een pakketje in de Pelikaanstraat in Antwerpen. De verdachte koffer werd tot ontploffing gebracht en uiteindelijk bleek het om vals alarm te gaan. Het is slechts een van de vele incidenten die kunnen wijzen op de heropleving van de drugsoorlog in Antwerpen. Een overzicht.

Verdachte koffer in de Pelikaanstraat

Naast het Centraal Station in Antwerpen stuitte een toevallige voorbijganger op een koffertje. De passant verwittigde de politie, die geen enkel risico nam en een veiligheidsperimeter instelde. Dovo, de ontmijningsdienst van defensie, kwam ter plaatse en neutraliseerde het pakket. Het bleek vals alarm te zijn.

Dovo neutraliseerde het pakket Foto: Jan Van de Perre

Oefengranaat in de Vogelzanglaan

Enkele vuilnismannen die aan het werk waren in de Vogelzanglaan in Antwerpen vonden dinsdagochtend een oefengranaat in de laadbak van de vuilniswagen. Ze verwittigden de politie, die meteen ter plaatse kwam en de straat een tijdlang in beide richtingen afsloot. Ook hier kwam Dovo ter plaatse, die vaststelden dat het om een oefengranaat ging, een projectiel zonder explosieve inhoud. Het voorwerp werd meegenomen voor onderzoek.

Foto: BPM

Granaataanslag in Wommelgem

In het Antwerpse Wommelgem werd in de nacht van maandag op dinsdag een appartementsgebouw beschadigd door een ontploffing die vermoedelijk veroorzaakt werd door een granaataanslag. Ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en de federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart. Of er opnieuw een link is met het aanhoudende drugsgeweld in Antwerpen en omgeving, is niet bekend. Uiteindelijk bleek het om een oefengranaat te gaan zonder explosieve inhoud.

Foto: Jan Brys

Schoten in Wilrijk

In de Oudebaan in Wilrijk werden in de nacht van zondag op maandag verschillende schoten gelost op het bedrijventerrein. In totaal telde politie negen kogelinslagen en werden de gevels van twee bedrijven beschadigd. Volgens het parket wijzen de eerste vaststellingen van onder meer een ballistisch deskundige op het gebruik van een machinegeweer. De feiten zouden al dateren van zaterdagavond, maar wie erachter zit, is niet bekend.

Granaataanslag in de Van Heystveltstraat

Eind november werd de Van Heystveltstraat in Deurne opnieuw opgeschrikt door een luide knal. En dat al voor de tweede keer. Een granaat werd door een raam naar binnen gegooid in een woning. Deze keer ontplofte ze niet, maar vorig jaar in maart explodeerden er wel twee, met heel wat schade tot gevolg. Dovo kwam ter plaatse en bracht het springtuig gecontroleerd tot ontploffing op een braakliggend stuk grond vlak bij de Van Heystveltstraat.

Schoten in Ekeren

Amper een dag na het incident in Deurne werd een huis onder vuur genomen in de Oudebaan in Ekeren. De bewoonster, een 74-jarige vrouw, kwam er met de schrik vanaf maar haar woonst is zwaar beschadigd. Een getuige zag een man met een pet en een groot machinegeweer nog net weglopen. De politie acht de kans groot dat de schutter zich van adres vergist heeft.

Foto: VDAA

Granaat in Merksem

Ook in de Leiebos in Merksem werd een granaat gegooid. Een buurtbewoonster merkte dat haar rolluik beschadigd was en de politie kwam ter plaatse. In het aanpalende grasveld werd de lepel van een granaat gevonden. De federale politie onderzoekt de zaak.

Foto: BFM

Granaatgooier in Borgerhout

De Guldensporenstraat in Borgerhout werd begin september opgeschrikt door een luide knal. Een tot nu toe onbekende man op een fiets gooide een granaat onder een bestelwagen en maakte zich uit de voeten. Mogelijk verwondde de man zich aan zijn hand. Het Antwerpse parket opende een onderzoek en schakelde zelfs de ziekenhuizen in om de identiteit van de fietser ter achterhalen.

Foto: Federale politie

