Telenet-technieker installeert internet in huis waar gedode man verstopt ligt: “Ik heb er niets van gemerkt”

Essen -

De afspraak was al op 9 juni 2017 gemaakt, maar op 13 juni stond de afspraak gepland om bij Natasja De Paepe in Essen thuis internet te installeren. In de nacht ervoor was daar Frank Serruys gedood door haar vriend Bart Goossens, dus versleepten ze het lichaam naar het tuinhuis en dekten het af met een plastic zeil voor de technieker het zou zien. “Ik heb er niets van gemerkt”, verklaarde hij dinsdag.