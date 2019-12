Klimaatminister Zuhal Demir gaat ‘planepoolen’, maar is dat echt zo “ecologisch” als ze beweert?

Ging u onlangs met het vliegtuig op reis? En waren ook de andere zitjes in het toestel bezet? Dan deed u volgens de Vlaamse minister van Klimaat aan ‘planepoolen’. Zuhal Demir noemt de lijnvlucht die ze volgende week neemt naar de Klimaatconferentie in Madrid zelfs “zeer goed voor onze ecologische voetafdruk”. Ze kreeg daardoor opnieuw de wind van voren.

