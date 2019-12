Eigenaar redt met gevaar voor eigen leven paard uit brandende stal

Moerbeke-Waas - In Moerbeke heeft dinsdagochtend een zware brand gewoed in een paardenstal. De eigenaar van de dieren kon met gevaar voor eigen leven nog zeker één paard redden, voor een ander kwam alle hulp te laat.

De brand aan de Spelonckvaart in Moerbeke ging gepaard met een enorme rookontwikkeling, die van ver zichtbaar was. De eigenaar van de stal kon met gevaar voor eigen leven nog één paard uit de vuurzee redden, al liep het dier wel ernstige brandwonden op en moest het naar een dierenkliniek worden overgebracht. Voor een ander dier kwam alle hulp helaas te laat. De eigenaar raakte ook zelf gewond, en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De stal en heel wat spullen, waaronder twee paardenkoetsen, gingen in vlammen op. Het vuur werd gevoed door de aanwezigheid van heel wat hooi en stro, maar de brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. De stal brandde wel volledig uit. Door de brand was de straat een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Foto: bfs