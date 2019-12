Na de trofee voor beste jongere van Matthijs de Ligt: wie zijn de tienersensaties in Europa?

Akkoord, hij was al 20 toen hij maandag de Throphée Kopa voor beste jongere ter wereld in ontvangst mocht nemen, maar zijn prestaties die tot die prijs leidden, leverde Matthijs de Ligt wel af als tiener. Negentien was de verdediger toen hij met Ajax de hemel bestormde in de Champions League en de wereld met hem kennismaakte. Goede aanleiding dus om u vijf piepjonge onontdekte parels voor te stellen, parels die er misschien wel goed aan doen alvast een dankwoordje voor te bereiden voor het moment dat ze in de Ligts voetsporen treden.