Charmezanger die “relatie” had met 13-jarige opgepakt voor schending van voorwaarden: “Hij gaf carrière nieuwe wending als Sinterklaas”

Lichtervelde / Gits - Een man die wegens kindermisbruik veroordeeld werd tot een voorwaardelijke gevangenisstraf is maandagavond opgepakt, nadat bleek dat hij verkleed als Sinterklaas contact had met kinderen. Een schending van zijn voorwaarden, dus moest de man terug naar de gevangenis.

Charmezanger en André Hazes-imitator Johnny M., in het dagelijkse leven gekend als A. B., werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel omdat hij jarenlang een relatie had met een minderjarig meisje. De dertiger leerde haar kennen toen ze dertien jaar oud was. De moeder van het meisje ontdekte dat de twee een relatie hadden. Ze legde klacht neer en het kwam tot proces. J. M. vloog niet in de cel, maar moest zich wel aan enkele voorwaarden houden. Zo mocht hij tien jaar lang geen functie uitoefenen in verenigingen die zich op minderjarigen richten.

Na een klacht van zijn ex op maandag bleek echter dat de charmezanger zich als Sinterklaas verkleedde. “Mijn ex-man heeft zijn voorwaarden geschonden. Hij kroop zondag in de rol van Sinterklaas. Ik werd kotsmisselijk toen ik zag dat kinderen bij hem op de schoot gingen”, zei N. H. (41), een vrouw uit Brugge die enkele jaren geleden samen was met de charmezanger. “Johnny M. heeft in het verleden ook mijn baby misbruikt. Ik zal niet rusten tot hij in de gevangenis zit.”

De politie startte een onderzoek op, waarna de man maandagavond werd opgepakt wegens schending van zijn voorwaarden. “Op foto’s is te zien hoe er kinderen op zijn schoot zitten”, volgens het parket. M. werd opgesloten in de gevangenis van Ieper.