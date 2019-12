Twee mensen met messen opgepakt op Brussels openbaar vervoer

Brussel - Op het Brussels openbaar vervoer zijn maandag twee mensen opgepakt die een mes hadden bovengehaald. Dat melden de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) en het Brusselse parket. Eén persoon werd opgepakt op een bus, de tweede op een metro. Beide incidenten staan los van elkaar en bij geen van beide gevallen was er enige link met terrorisme, aldus het parket.

De eerste persoon werd maandagnamiddag omstreeks 15.10 uur opgepakt nadat hij op een bus van lijn 50 een mes had bovengehaald, vlakbij het Sint-Denijsplein in Vorst. De man had er enkele buspassagiers mee bedreigd en was vervolgens afgestapt. Hij kon even later opgepakt worden dankzij de persoonsbeschrijving die de passagiers hadden gegeven.

Het tweede incident vond een klein uur later, rond 16.00 uur, plaats in het metrostation Clemenceau in Anderlecht. Een man die onder invloed was van drank of verdovende middelen had er een mes bovengehaald maar kon door de andere metroreizigers overmeesterd worden en werd vervolgens door de politie in de boeien geslagen.

Beide personen zijn ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.