Pep Guardiola ondanks achterstand van 11 punten op Liverpool: “Geen transfers in januari bij City”

Manchester City heeft een achterstand van 11 punten goed te maken op leider Liverpool in de Premier League. De Citizens toonden zich meermaals kwetsbaar achterin, maar toch weigert de Spaanse coach om spelers aan te trekken. “De spelers die we willen zijn gewoonweg niet beschikbaar.”

December is traditioneel een drukke maand in de Premier League. Guardiola gaf op de persconferentie voor de match tegen Burnley wat meer uitleg over zijn keuzes achteraan. De Spaanse coach beschikt met Nicolas Otamendi en John Stones over twee fitte centrale verdedigers, maar toch speelden ze sinds speeldag 5 niet meer samen in het hart van de defensie. Hij kiest steevast voor Fernandinho centraal achterin, nota bene een verdedigende middenvelder. “Waarom ik voor hem kies? Omdat Dinho er gewoon fantastisch presteert.” Op de vraag hoe het komt dat City in zijn laatste zeven wedstrijden dan toch steeds een doelpunt slikte, antwoordde Guardiola eerder laconiek: “Omdat we niet goed genoeg zijn.”

Fernandinho achterin lijkt wel meer een tussentijdse oplossing. Toptransfer Aymeric Laporte is nog zeker tot begin volgend jaar buiten strijd met een knieblessure die dateert van augustus. De naam van Leicester-verdediger Caglar Soyuncu circuleert al een tijdje in Manchester. Toch wuift Guardiola alle speculaties over verdedigende transfers tijdens de winterstop weg. “Ik hoef geen nieuwe spelers in januari. Als we het deze zomer niet konden, dan lukt het ook niet in januari. De spelers die eventueel een meerwaarde zouden geven aan dit elftal, zijn simpelweg niet te koop deze winter.”

Fernandinho doet het uitstekend centraal achterin bij City Foto: AFP

Lof voor Leicester

The Citizens staan na 14 speeldagen pas derde in de Premier League. Vorig jaar won de ploeg van Kevin De Bruyne de titel na een thriller met Liverpool. Ook dit jaar leek het op een tweestrijd uit te draaien, tot Leicester City zich met de zaak kwam bemoeien. De verrassende kampioen van 2015 staat nu tussen City en Liverpool. Guardiola is beducht voor het team van Rode Duivels Tielemans en Praet: “Sinds Brendan Rodgers het roer overnam, zijn ze aan een indrukwekkende reeks bezig. Hun spelwijze veranderde en ook de resultaten waren er. Ze zijn absoluut een titelkandidaat, dat hebben we wel gemerkt in de vorige wedstrijd.”