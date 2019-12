Trump organiseert G7-top dan toch in Camp David

Donald Trump zal de volgende G7-top, in 2020, organiseren in zijn buitenverblijf Camp David in Maryland, en niet in zijn golfresort in Florida, zoals eerder aangekondigd.

“We gaan dat in Camp David doen”, zo verklaarde Trump dinsdag na een onderhoud met de Canadese premier Justin Trudeau in Londen, voor de start van de NAVO-top in de Engelse hoofdstad.

Tot oktober leek het erop dat de top zou plaatsvinden in Trump National Doral Club in Miami, maar de president liet weten dat die optie niet meer op tafel lag. Het voorstel kreeg veel kritiek omwille van vermeende belangenvermenging.