Meer dan dertig arrestaties bij grootscheepse actie tegen Nigeriaanse maffia in Italië

De Italiaanse politie heeft 32 arrestaties verricht in de grootste raid ooit tegen Nigeriaanse maffiaclans, zo heeft ze dinsdag meegedeeld.

De meeste verdachten opereerden in de Zuid-Italiaanse stad Bari, maar werden over het hele land opgepakt, zo liet de politie weten. Sommigen werden gevat in het buitenland nadat ze ontsnapt waren.

De verdachten behoorden tot twee beruchte Nigeriaanse criminele organisaties, de ‘Supreme Vikings Confraternity - Arobaga’ en de ‘Supreme Eiye Confraternity’. Ze worden onder meer beschuldigd van mensenhandel, slavernij, afpersing en verkrachting.

Volgens de politie vochten de twee rivaliserende bendes in Bari om de controle over de criminele activiteiten in het lokale opvangcentrum voor migranten.