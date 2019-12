Zanger Andrew Smith van Australische rockband Mental as Anything overleden na hartaanval

Andrew ‘Greedy’ Smith, zanger en stichtend lid van de Australische new wave/poprockband Mental as Anything is op 63-jarige leeftijd overleden, zo heeft de Britse openbare omroep BBC dinsdag bericht.

Smith kreeg een hartaanval toen hij met zijn auto en in gezelschap van zijn verloofde naar een nieuwe woning reed. Pogingen om hem te reanimeren leidden tot niets.

De “Mentals”, die in de jaren tachtig één van de populairste Australische groepen waren, waren net net aan het touren. Zanger en liedjesschrijver Smith was het laatste orginele lid dat nog mee op tournee trok. Zijn laatste show met Mental as Anything was zaterdag, de volgende was voor donderdag in Melbourne gepland.

Buiten Australië raakte de groep vooral met “Live it Up” uit de film “Crocodile Dundee” bekend.

(belga)